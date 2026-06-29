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PÉTANQUE DAYS Esplanade Alain Savary Toulouse

PÉTANQUE DAYS Esplanade Alain Savary Toulouse vendredi 4 septembre 2026.

Lieu
Esplanade Alain Savary
Adresse
ESPLANADE ALAIN SAVARY
Ville
31400 Toulouse
Département
Haute-Garonne
Début
vendredi 4 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Tarif

Toulouse

PÉTANQUE DAYS

Esplanade Alain Savary ESPLANADE ALAIN SAVARY Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04
fin : 2026-09-06

Date(s) :
2026-09-04

3 jours de compétitions et d’amusements autour de terrains de pétanque, en partenariat avec la pétanque des Copains !
Au programme, c’est tournoi et village festif avec tombola.   .

Esplanade Alain Savary ESPLANADE ALAIN SAVARY Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

3 days of competitions and fun on the pétanque courts, in partnership with Les Copains Pétanque!

L’événement PÉTANQUE DAYS Toulouse a été mis à jour le 2026-06-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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