PÉTANQUE DAYS Esplanade Alain Savary Toulouse
PÉTANQUE DAYS Esplanade Alain Savary Toulouse vendredi 4 septembre 2026.
Toulouse
PÉTANQUE DAYS
Esplanade Alain Savary ESPLANADE ALAIN SAVARY Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-04
3 jours de compétitions et d’amusements autour de terrains de pétanque, en partenariat avec la pétanque des Copains !
Au programme, c’est tournoi et village festif avec tombola. .
Esplanade Alain Savary ESPLANADE ALAIN SAVARY Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie
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English :
3 days of competitions and fun on the pétanque courts, in partnership with Les Copains Pétanque!
L’événement PÉTANQUE DAYS Toulouse a été mis à jour le 2026-06-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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