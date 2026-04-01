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Petit à petit, Maison des Solidarités, Angers

mercredi 7 octobre 2026 · Maison des Solidarités · Angers

Petit à petit, Maison des Solidarités, Angers

Informations pratiques

Début
mercredi 7 octobre 2026
Fin
mercredi 7 octobre 2026
Lieu
Maison des Solidarités
Adresse
49000 Angers
Ville
49000 Angers
Département
Maine-et-Loire

Petit à petit Mercredi 7 octobre, 10h30 Maison des Solidarités Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-07T10:30:00+02:00 – 2026-10-07T11:00:00+02:00
Fin : 2026-10-07T10:30:00+02:00 – 2026-10-07T11:00:00+02:00

Spectacle très jeune public à partir de 6 mois.

Maison des Solidarités 49000 Angers Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire
Nadège Rigalleau

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