Petit à petit, Maison des Solidarités, Angers

Informations pratiques

Petit à petit Mercredi 7 octobre, 10h30 Maison des Solidarités Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-07T10:30:00+02:00 – 2026-10-07T11:00:00+02:00

Fin : 2026-10-07T10:30:00+02:00 – 2026-10-07T11:00:00+02:00

Spectacle très jeune public à partir de 6 mois.

Maison des Solidarités 49000 Angers Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Nadège Rigalleau