Informations pratiques

Angers

Performance artistique Comète par la compagnie Blue Lava

33 bis rue Toussaint Angers Maine-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04 19:30:00

fin : 2026-09-04 20:15:00

Date(s) :

2026-09-04

Pour sa prochaine création, la compagnie Blue Lava, entame une nouvelle phase de recherche chorégraphique en lien avec les Musées d’Angers. .

33 bis rue Toussaint Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00

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English :

L’événement Performance artistique Comète par la compagnie Blue Lava Angers a été mis à jour le 2026-07-12 par Destination Angers