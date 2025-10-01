AGENDA · Angers
Performance artistique Comète par la compagnie Blue Lava Angers
vendredi 4 septembre 2026 · Angers
Informations pratiques
Angers
Performance artistique Comète par la compagnie Blue Lava
33 bis rue Toussaint Angers Maine-et-Loire
Tarif : 7 – 7 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 19:30:00
fin : 2026-09-04 20:15:00
Date(s) :
2026-09-04
Pour sa prochaine création, la compagnie Blue Lava, entame une nouvelle phase de recherche chorégraphique en lien avec les Musées d’Angers. .
33 bis rue Toussaint Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00
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English :
L’événement Performance artistique Comète par la compagnie Blue Lava Angers a été mis à jour le 2026-07-12 par Destination Angers
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