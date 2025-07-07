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AGENDA · Angers

Festival Clef de Voûte Angers

vendredi 4 septembre 2026 · Angers

Informations pratiques

Début
vendredi 4 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
1 chemin bas de la Baumette
Ville
49000 Angers
Département
Maine-et-Loire
Tarif
25 25 35

Angers

Festival Clef de Voûte

1 chemin bas de la Baumette Angers Maine-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 20:30:00
fin : 2026-09-04 22:30:00

Date(s) :
2026-09-04

Entre patrimoine et musique sacrée ou profane, vibrez au rythme d’airs de la renaissance et du baroque, de Josquin des Prés à Bach. Au programme concert aux Greniers St-Jean et promenades musicales au coeur de l’ancien couvent de La Baumette.   .

1 chemin bas de la Baumette Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire   festivalclefdevoute@gmail.com

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English :

L’événement Festival Clef de Voûte Angers a été mis à jour le 2026-07-04 par Destination Angers

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