Informations pratiques

Angers

Festival Clef de Voûte

1 chemin bas de la Baumette Angers Maine-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04 20:30:00

fin : 2026-09-04 22:30:00

Date(s) :

2026-09-04

Entre patrimoine et musique sacrée ou profane, vibrez au rythme d’airs de la renaissance et du baroque, de Josquin des Prés à Bach. Au programme concert aux Greniers St-Jean et promenades musicales au coeur de l’ancien couvent de La Baumette. .

1 chemin bas de la Baumette Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire festivalclefdevoute@gmail.com

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English :

L’événement Festival Clef de Voûte Angers a été mis à jour le 2026-07-04 par Destination Angers