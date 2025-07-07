Festival Clef de Voûte Angers
vendredi 4 septembre 2026 · Angers
Informations pratiques
Angers
Festival Clef de Voûte
1 chemin bas de la Baumette Angers Maine-et-Loire
Tarif : 25 – 25 – 35 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 20:30:00
fin : 2026-09-04 22:30:00
Date(s) :
2026-09-04
Entre patrimoine et musique sacrée ou profane, vibrez au rythme d’airs de la renaissance et du baroque, de Josquin des Prés à Bach. Au programme concert aux Greniers St-Jean et promenades musicales au coeur de l’ancien couvent de La Baumette. .
1 chemin bas de la Baumette Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire festivalclefdevoute@gmail.com
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English :
L’événement Festival Clef de Voûte Angers a été mis à jour le 2026-07-04 par Destination Angers
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