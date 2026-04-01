Petit apprenti cirier au Musée des métiers Saint-Laurent-de-la-Plaine Mauges-sur-Loire
Petit apprenti cirier au Musée des métiers Saint-Laurent-de-la-Plaine Mauges-sur-Loire mardi 14 avril 2026.
Mauges-sur-Loire
Petit apprenti cirier au Musée des métiers
Saint-Laurent-de-la-Plaine Place de l’Eglise Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 15:00:00
fin : 2026-04-21 16:00:00
Date(s) :
2026-04-14 2026-04-21
Le musée des Métiers de Saint-Laurent-de-la-Plaine propose des activités manuelles pendant les vacances de printemps.
Le musée des Métiers propose aux enfants de venir fabriquer une bougie en forme de monstre avec de la cire à modeler. .
Saint-Laurent-de-la-Plaine Place de l’Eglise Mauges-sur-Loire 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 24 08 contact@musee-metiers.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Musée des Métiers in Saint-Laurent-de-la-Plaine is offering craft activities during the spring vacations.
L’événement Petit apprenti cirier au Musée des métiers Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-30 par Pôle Tourisme ôsezMauges
À voir aussi à Mauges-sur-Loire (Maine-et-Loire)
- Portes Ouvertes au Domaine Delaunay Domaine Delaunay Mauges-sur-Loire 10 avril 2026
- Tables des Mauges, Tables de Loire l’Auberge de la Loire MONTJEAN SUR LOIRE Mauges-sur-Loire 10 avril 2026
- Animation Chasse au trésor à Cap Loire Cap Loire Mauges-sur-Loire 11 avril 2026
- Stage cueillette et cuisine des plantes sauvages comestibles Vallée du Jeu Mauges-sur-Loire 12 avril 2026
- Trail du Moulin de l’Epinay LA CHAPELLE-SAINT-FLORENT Mauges-sur-Loire 12 avril 2026