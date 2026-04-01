Petit apprenti cirier au Musée des métiers Saint-Laurent-de-la-Plaine Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Petit apprenti cirier au Musée des métiers

Saint-Laurent-de-la-Plaine Place de l’Eglise Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 15:00:00

fin : 2026-04-21 16:00:00

Date(s) :

2026-04-14 2026-04-21

Le musée des Métiers de Saint-Laurent-de-la-Plaine propose des activités manuelles pendant les vacances de printemps.

Le musée des Métiers propose aux enfants de venir fabriquer une bougie en forme de monstre avec de la cire à modeler. .

Saint-Laurent-de-la-Plaine Place de l’Eglise Mauges-sur-Loire 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 24 08 contact@musee-metiers.fr

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English :

The Musée des Métiers in Saint-Laurent-de-la-Plaine is offering craft activities during the spring vacations.

L’événement Petit apprenti cirier au Musée des métiers Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-30 par Pôle Tourisme ôsezMauges