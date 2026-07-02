Petit-bleu et petit-jaune Les Allos Théâtre de Cluses Cluses
mardi 24 novembre 2026 · Les Allos Théâtre de Cluses · Cluses
Informations pratiques
Cluses
Petit-bleu et petit-jaune
Les Allos Théâtre de Cluses 14 Place des Allobroges Cluses Haute-Savoie
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Moins de 18 ans
• Étudiants
• Personnes bénéficiaires des minimas
sociaux (RSA, ASS)
• Détenteurs de la carte d’invalidité (AAH)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-24 18:30:00
fin : 2026-11-24 19:07:00
Date(s) :
2026-11-24
A partir de 3 ans.
Petit-Bleu vit dans son étrange habitation avec papa-bleu et maman-bleu. Petit-Jaune, vit en hauteur également, avec maman-jaune et papa-jaune. Leur amitié naissante va donner lieu à la création du vert.
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Les Allos Théâtre de Cluses 14 Place des Allobroges Cluses 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 98 97 45 adminallobroges@cluses.fr
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English : Little Blue and Little Yellow
Ages 3 and up.
Little Blue lives in his strange home with Blue Dad and Blue Mom. Little Yellow also lives up high, with Yellow Mom and Yellow Dad. Their budding friendship will lead to the creation of green.
L’événement Petit-bleu et petit-jaune Cluses a été mis à jour le 2026-07-02 par Cluses Arve & montagnes Tourisme
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