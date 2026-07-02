Petit-bleu et petit-jaune Les Allos Théâtre de Cluses Cluses

Informations pratiques

Cluses

Petit-bleu et petit-jaune

Les Allos Théâtre de Cluses 14 Place des Allobroges Cluses Haute-Savoie

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Moins de 18 ans

• Étudiants

• Personnes bénéficiaires des minimas

sociaux (RSA, ASS)

• Détenteurs de la carte d’invalidité (AAH)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-24 18:30:00

fin : 2026-11-24 19:07:00

Date(s) :

2026-11-24

A partir de 3 ans.

Petit-Bleu vit dans son étrange habitation avec papa-bleu et maman-bleu. Petit-Jaune, vit en hauteur également, avec maman-jaune et papa-jaune. Leur amitié naissante va donner lieu à la création du vert.

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Les Allos Théâtre de Cluses 14 Place des Allobroges Cluses 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 98 97 45 adminallobroges@cluses.fr

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English : Little Blue and Little Yellow

Ages 3 and up.

Little Blue lives in his strange home with Blue Dad and Blue Mom. Little Yellow also lives up high, with Yellow Mom and Yellow Dad. Their budding friendship will lead to the creation of green.

L’événement Petit-bleu et petit-jaune Cluses a été mis à jour le 2026-07-02 par Cluses Arve & montagnes Tourisme