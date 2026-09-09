Petit-déjeuner et présentation de la saison culturelle Médiathèque Bignan

Informations pratiques

Bignan

Petit-déjeuner et présentation de la saison culturelle

Médiathèque 1 rue de la résistance Bignan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 09:30:00

fin : 2026-09-09

Date(s) :

2026-09-09

Et si vous commenciez la journée par une parenthèse gourmande et culturelle ?Venez découvrir les spectacles de la saison, présentés et illustrés par des extrait sonores et visuels. Un moment convivial pour se rencontrer, échanger et faire le plein de découvertes ! Bonne humeur garantie ! .

Médiathèque 1 rue de la résistance Bignan 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 44 24 41

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English :

L’événement Petit-déjeuner et présentation de la saison culturelle Bignan a été mis à jour le 2026-08-31 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE