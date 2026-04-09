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Petit Déjeuner musical : La chanson à tire-d’aile… Bibliothèque Valeyre Paris

Petit Déjeuner musical : La chanson à tire-d’aile… Bibliothèque Valeyre Paris

Petit Déjeuner musical : La chanson à tire-d’aile… Bibliothèque Valeyre Paris samedi 30 mai 2026.

Lieu : Bibliothèque Valeyre

Adresse : 24 rue Marguerite de Rochechouart

Ville : 75009 Paris

Département : Paris

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

La chanson à tire-d’aile : Quand la chanson fait comme l’oiseau, venez prendre votre envol et écouter le chant du cygne sans vous faire pigeonner…

Autour de quelques douceurs, venez (re)découvrir des chansons sur une thématique précise, chaque fois différente.
Le samedi 30 mai 2026
de 11h00 à 12h15
gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-30T14:00:00+02:00
fin : 2026-05-30T15:15:00+02:00
Date(s) : 2026-05-30T11:00:00+02:00_2026-05-30T12:15:00+02:00

Bibliothèque Valeyre 24 rue Marguerite de Rochechouart  75009 Paris


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