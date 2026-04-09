Petit Déjeuner musical : La chanson à tire-d’aile… Bibliothèque Valeyre Paris
Petit Déjeuner musical : La chanson à tire-d’aile… Bibliothèque Valeyre Paris samedi 30 mai 2026.
La chanson à tire-d’aile : Quand la chanson fait comme l’oiseau, venez prendre votre envol et écouter le chant du cygne sans vous faire pigeonner…
Autour de quelques douceurs, venez (re)découvrir des chansons sur une thématique précise, chaque fois différente.
Le samedi 30 mai 2026
de 11h00 à 12h15
gratuit Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-30T14:00:00+02:00
fin : 2026-05-30T15:15:00+02:00
Date(s) : 2026-05-30T11:00:00+02:00_2026-05-30T12:15:00+02:00
Bibliothèque Valeyre 24 rue Marguerite de Rochechouart 75009 Paris
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