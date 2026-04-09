Petit Déjeuner musical : La chanson à tire-d’aile… Bibliothèque Valeyre Paris

La chanson à tire-d’aile : Quand la chanson fait comme l’oiseau, venez prendre votre envol et écouter le chant du cygne sans vous faire pigeonner…

Autour de quelques douceurs, venez (re)découvrir des chansons sur une thématique précise, chaque fois différente.

Le samedi 30 mai 2026

de 11h00 à 12h15

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-30T14:00:00+02:00

fin : 2026-05-30T15:15:00+02:00

Date(s) : 2026-05-30T11:00:00+02:00_2026-05-30T12:15:00+02:00

Bibliothèque Valeyre 24 rue Marguerite de Rochechouart 75009 Paris



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