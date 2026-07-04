Petit déjeuner musical – Neil Young Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris

Informations pratiques

On trouvera difficilement dans l’histoire des musiques populaires américaines un artiste aussi intarissablement productif.

Pour

beaucoup d’amateurs, l’œuvre de Neil Young se résume à un

disque folk : Harvest. Et cependant, le solitaire – ainsi qu’on le

surnomme – aime à livrer de longs solos poignants de guitare électrique.

A

l’occasion du quatre-vingtième anniversaire de l’éternellement jeune Neil

Young, remontez soixante années d’une carrière immense et bien remplie en

une petite quinzaine de chansons.

Entrée libre

Depuis son premier disque personnel en 1968, Neil Young a très rarement laissé passer deux années civiles sans publier un nouvel album.

Le samedi 26 septembre 2026

de 11h00 à 13h00

gratuit

Entrée libre

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-26T14:00:00+02:00

fin : 2026-09-26T16:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-26T11:00:00+02:00_2026-09-26T13:00:00+02:00

Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris

+33153827676 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/



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