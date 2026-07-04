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Petit déjeuner musical – Neil Young Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris

samedi 26 septembre 2026 · Médiathèque Jean-Pierre Melville · Paris

Petit déjeuner musical – Neil Young Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Lieu
Médiathèque Jean-Pierre Melville
Adresse
79 rue Nationale
Ville
75013 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>Entrée libre<br></p>

On trouvera difficilement dans l’histoire des musiques populaires américaines un artiste aussi intarissablement productif.

Pour
beaucoup d’amateurs, l’œuvre de Neil Young se résume à un
disque folk : Harvest. Et cependant, le solitaire – ainsi qu’on le
surnomme – aime à livrer de longs solos poignants de guitare électrique.

A
l’occasion du quatre-vingtième anniversaire de l’éternellement jeune Neil
Young, remontez soixante années d’une carrière immense et bien remplie en
une petite quinzaine de chansons.

Entrée libre

Depuis son premier disque personnel en 1968, Neil Young a très rarement laissé passer deux années civiles sans publier un nouvel album.
Le samedi 26 septembre 2026
de 11h00 à 13h00
gratuit

Entrée libre

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-26T14:00:00+02:00
fin : 2026-09-26T16:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-26T11:00:00+02:00_2026-09-26T13:00:00+02:00

Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale  75013 Paris
+33153827676 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/


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