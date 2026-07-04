Petit déjeuner musical – Neil Young Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris
samedi 26 septembre 2026 · Médiathèque Jean-Pierre Melville · Paris
Informations pratiques
On trouvera difficilement dans l’histoire des musiques populaires américaines un artiste aussi intarissablement productif.
Pour
beaucoup d’amateurs, l’œuvre de Neil Young se résume à un
disque folk : Harvest. Et cependant, le solitaire – ainsi qu’on le
surnomme – aime à livrer de longs solos poignants de guitare électrique.
A
l’occasion du quatre-vingtième anniversaire de l’éternellement jeune Neil
Young, remontez soixante années d’une carrière immense et bien remplie en
une petite quinzaine de chansons.
Entrée libre
Depuis son premier disque personnel en 1968, Neil Young a très rarement laissé passer deux années civiles sans publier un nouvel album.
Le samedi 26 septembre 2026
de 11h00 à 13h00
gratuit
Entrée libre
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-26T14:00:00+02:00
fin : 2026-09-26T16:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-26T11:00:00+02:00_2026-09-26T13:00:00+02:00
Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris
+33153827676 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/
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