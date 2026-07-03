Petit déjeuner musical – Voix, ce que tu peux faire ! Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris

Informations pratiques

Tessitures extrêmes

(voix de basse ou de haute-contre), voix androgynes, d’outre-tombe,

de grands fumeurs, voix royales, voix de garage, timbres surprenants, voix comme instruments de musique et

autres techniques vocales étranges sont au programme de ce petit déjeuner

musical. Alors, si ça vous chante…

Entrée libre

Dans le but de produire de la musique, l’homme a ingénieusement tiré des cordes à l’intérieur d’un buffet de piano ou sur le manche d’une guitare, alors même que des siennes propres, tendues dans la gorge (en fait de cordes, il s’agit de membranes, lesquelles sont plissées plutôt que tendues), émanent des sons si variés et surprenants.

Le samedi 31 octobre 2026

de 11h00 à 13h00

gratuit

Entrée libre

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-31T12:00:00+01:00

fin : 2026-10-31T14:00:00+01:00

Date(s) : 2026-10-31T11:00:00+02:00_2026-10-31T13:00:00+02:00

Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris

+33153827676 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/



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