Petit déjeuner musical – Voix, ce que tu peux faire ! Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris
samedi 31 octobre 2026 · Médiathèque Jean-Pierre Melville · Paris
Informations pratiques
Tessitures extrêmes
(voix de basse ou de haute-contre), voix androgynes, d’outre-tombe,
de grands fumeurs, voix royales, voix de garage, timbres surprenants, voix comme instruments de musique et
autres techniques vocales étranges sont au programme de ce petit déjeuner
musical. Alors, si ça vous chante…
Entrée libre
Dans le but de produire de la musique, l’homme a ingénieusement tiré des cordes à l’intérieur d’un buffet de piano ou sur le manche d’une guitare, alors même que des siennes propres, tendues dans la gorge (en fait de cordes, il s’agit de membranes, lesquelles sont plissées plutôt que tendues), émanent des sons si variés et surprenants.
Le samedi 31 octobre 2026
de 11h00 à 13h00
gratuit
Entrée libre
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-31T12:00:00+01:00
fin : 2026-10-31T14:00:00+01:00
Date(s) : 2026-10-31T11:00:00+02:00_2026-10-31T13:00:00+02:00
Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris
+33153827676 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/
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