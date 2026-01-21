Petit Marché des Producteurs de Pays et marché traditionnel du mercredi matin à St Geniez Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac
Petit Marché des Producteurs de Pays et marché traditionnel du mercredi matin à St Geniez
Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron
Début : Mercredi 2026-07-08
fin : 2026-08-26
2026-07-08
Les producteurs de Pays vous attendent dans le Cloître et sur la place de la mairie en juillet-août
Rendez-vous le mercredi matin du 8 juillet au 26 août. .
Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie
English :
Local producers await you in the Cloister and on the town hall square in July and August
