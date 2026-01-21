Petit Marché des Producteurs de Pays et marché traditionnel du mercredi matin à St Geniez

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Début : Mercredi 2026-07-08

fin : 2026-08-26

2026-07-08

Les producteurs de Pays vous attendent dans le Cloître et sur la place de la mairie en juillet-août

Rendez-vous le mercredi matin du 8 juillet au 26 août. .

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie

Local producers await you in the Cloister and on the town hall square in July and August

L’événement Petit Marché des Producteurs de Pays et marché traditionnel du mercredi matin à St Geniez Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-01-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)