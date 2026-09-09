Petit oiseau, Glob Théâtre, Bordeaux

Informations pratiques

Petit oiseau 12 et 13 novembre Glob Théâtre Gironde

6 à 18€ – 9€ avec la carte jeune

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-12T20:00:00+01:00 – 2026-11-12T21:00:00+01:00

Fin : 2026-11-13T20:00:00+01:00 – 2026-11-13T21:00:00+01:00

Dans cette confédence (entre conférence et confidence) autobiographique, Emmanuelle Ramon confie sa faille la plus tenace, son talon d’Achille, ce bourreau à l’intérieur de son cerveau : le Trouble Anxieux Généralisé. Pour aborder ce sujet, elle décide de personnifier ce mal-être en un oiseau. Pas un petit oiseau fragile et sensible mais un oiseau punk pour libérer sa parole, sans tabou ni dentelle.

Glob Théâtre 69 rue Joséphine Bordeaux 33300 Chartrons Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 69 06 66 http://www.globtheatre.net [{« type »: « link », « value »: « https://globtheatre.net/date/petit-oiseau/ »}]

Dans ce seule en scène autobiographique, la comédienne Emmanuelle Ramon confie sa faille la plus tenace: l’anxiété théâtre anxiété

Fonds Perdus