Petit Quelqu’un – Cie Le Syndicat d’Initiative, Parc du Bourdieu, Saint-Médard-en-Jalles

Informations pratiques

Petit Quelqu’un – Cie Le Syndicat d’Initiative 30 septembre – 3 octobre Parc du Bourdieu Gironde

de 9€ à 12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-30T10:30:00+02:00 – 2026-09-30T11:20:00+02:00

Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T15:50:00+02:00

Ensauvagement

Tom est un jeune garçon singulier. Fasciné par le monde animal, il grogne, miaule, siffle, crie, galope et griffe. Et un jour, il s’échappe… dans la forêt. Les autres, les parents, soignant·es et gendarmes s’inquiètent et organisent les recherches. À la lisière du conte, la compagnie bordelaise interroge notre rapport au monde sauvage, notre relation au vivant. Au cœur de la forêt du Bourdieu, les trois comédien·nes donnent corps aux mots de l’autrice Catherine Monin. Le texte, très beau et puissant, nous plonge dans une langue singulière et poétique qui nous parle intimement, enfants comme adultes. Là, au pied des arbres, elles et ils jouent avec les frontières mouvantes d’une humanité ensauvagée. C’est drôle, délicat et sensible.

Parc du Bourdieu Parc du Bourdieu, Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.carrecolonnes.fr/programme/spectacle/petit-quelqu_un.htm »}]

À la lisière du conte, la compagnie bordelaise interroge notre rapport au monde sauvage, notre relation au vivant.

Guillaume Fauveau