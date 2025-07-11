« Petit quelqu’un » Julien Duval Le Syndicat d’Initiative

Forêt du Pignada Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 17:00:00

fin : 2026-04-26 17:50:00

Date(s) :

2026-04-26

Tom est un jeune garçon singulier. Fasciné par le monde animal, il décide de s’éloigner de la civilisation et des codes des humains pour se réfugier dans la forêt à la suite d’un épisode de chasse éprouvant dont il est témoin.

Seul dans cet espace primitif, Tom tente de s’intégrer au monde sauvage. Ce temps suspendu, loin des hommes et de ceux qui s’inquiètent pour lui et le cherchent, lui permet d’interroger son rapport au monde, son identité et ses relations avec le vivant.

Joué en forêt, ce spectacle d’une grande poésie s’appuie sur le texte de Catherine Monin qui a réécrit, pour la compagnie, sa pièce Polywere à l’adresse du jeune public.

Une pièce sensible où l’humour et les corps invitent au partage et à la réflexion. .

Forêt du Pignada Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 58 73 00

