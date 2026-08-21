Petit Tom, Théâtre Le Puits-Manu, Beaugency

Informations pratiques

Petit Tom Vendredi 21 mai 2027, 20h30 Théâtre Le Puits-Manu Loiret

Tarifs : 8,50 – 12,50

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-21T20:30:00+02:00 – 2027-05-21T21:20:00+02:00

Fin : 2027-05-21T20:30:00+02:00 – 2027-05-21T21:20:00+02:00

PETIT TOM

Hic Sunt Leones (Centre-Val de Loire)

ÉCRITURE, MISE EN SCÈNE ET INTERPRÉTATION Ulysse Barbry

CHORÉGRAPHIE Hélène Lallemand

CRÉATION MUSICALE Vincent Wavelet

À mi-chemin entre témoignage, récit initiatique et fantaisie, Petit Tom suit les pas d’un jeune garçon passionné de chevalerie. Porté par un conteur aussi décalé qu’électrique, ce spectacle de « faux-conteur », plein d’inventions vraies et de vérités troubles, interroge avec humour, poésie et énergie la manière dont se construisent les modèles masculins et les chemins qui mènent, ou non, à la violence.

Durée 50 minutes – tout public à partir de 6 ans

Vendredi 21 mai 2027 – 20h30

Théâtre Le Puits-Manu – Beaugency

Tarifs : 8,50 € ou 12,50 €

Réservations : 02 38 44 95 95 ou contact@lesfousdebassan.org

Théâtre Le Puits-Manu Grand Mail, Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « contact@lesfousdebassan.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 0238449595 »}] [{« link »: « mailto:contact@lesfousdebassan.org »}]

À mi-chemin entre témoignage, récit initiatique et fantaisie, Petit Tom suit les pas d’un jeune garçon passionné de chevalerie.

Hic sunt leones