Petit Tom, Théâtre Le Puits-Manu, Beaugency
vendredi 21 mai 2027 · Théâtre Le Puits-Manu · Beaugency
Informations pratiques
Petit Tom Vendredi 21 mai 2027, 20h30 Théâtre Le Puits-Manu Loiret
Tarifs : 8,50 – 12,50
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-05-21T20:30:00+02:00 – 2027-05-21T21:20:00+02:00
Fin : 2027-05-21T20:30:00+02:00 – 2027-05-21T21:20:00+02:00
PETIT TOM
Hic Sunt Leones (Centre-Val de Loire)
ÉCRITURE, MISE EN SCÈNE ET INTERPRÉTATION Ulysse Barbry
CHORÉGRAPHIE Hélène Lallemand
CRÉATION MUSICALE Vincent Wavelet
À mi-chemin entre témoignage, récit initiatique et fantaisie, Petit Tom suit les pas d’un jeune garçon passionné de chevalerie. Porté par un conteur aussi décalé qu’électrique, ce spectacle de « faux-conteur », plein d’inventions vraies et de vérités troubles, interroge avec humour, poésie et énergie la manière dont se construisent les modèles masculins et les chemins qui mènent, ou non, à la violence.
Durée 50 minutes – tout public à partir de 6 ans
Vendredi 21 mai 2027 – 20h30
Théâtre Le Puits-Manu – Beaugency
Tarifs : 8,50 € ou 12,50 €
Réservations : 02 38 44 95 95 ou contact@lesfousdebassan.org
Théâtre Le Puits-Manu Grand Mail, Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « contact@lesfousdebassan.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 0238449595 »}] [{« link »: « mailto:contact@lesfousdebassan.org »}]
À mi-chemin entre témoignage, récit initiatique et fantaisie, Petit Tom suit les pas d’un jeune garçon passionné de chevalerie.
Hic sunt leones
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