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Petit train : Laissez-vous conter le centre historique d’Angers, Devant le jardin des plantes, Angers

samedi 19 septembre 2026 · Devant le jardin des plantes · Angers

Petit train : Laissez-vous conter le centre historique d’Angers, Devant le jardin des plantes, Angers

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Devant le jardin des plantes
Adresse
39 rue boreau
Ville
49100 Angers
Département
Maine-et-Loire

Petit train : Laissez-vous conter le centre historique d’Angers Samedi 19 septembre, 19h00 Devant le jardin des plantes Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

À bord du petit train, découvrez comment depuis deux décennies la ville d’Angers s’est métamorphosée.

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À bord du petit train, découvrez comment depuis deux décennies la ville d’Angers s’est métamorphosée.

©OT Destination Angers – Petit train

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