Petit train : Laissez-vous conter le centre historique d’Angers, Devant le jardin des plantes, Angers
samedi 19 septembre 2026 · Devant le jardin des plantes · Angers
Informations pratiques
Petit train : Laissez-vous conter le centre historique d’Angers Samedi 19 septembre, 19h00 Devant le jardin des plantes Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00
À bord du petit train, découvrez comment depuis deux décennies la ville d’Angers s’est métamorphosée.
Devant le jardin des plantes 39 rue boreau Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0241235000 »}, {« type »: « link », « value »: « http://boutique.destination-angers.com »}]
À bord du petit train, découvrez comment depuis deux décennies la ville d’Angers s’est métamorphosée.
©OT Destination Angers – Petit train
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