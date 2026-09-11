Petit train : laissez-vous conter le quartier de Monplaisr, RDV sur le parking Allonneau de Monplaisir, Angers

samedi 19 septembre 2026 · RDV sur le parking Allonneau de Monplaisir · Angers

Informations pratiques

Petit train : laissez-vous conter le quartier de Monplaisr Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 RDV sur le parking Allonneau de Monplaisir Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Découverte à bord du petit train, du quartier Monplaisir créé en 1963 qui connaît une forte restructuration depuis plusieurs années.

RDV sur le parking Allonneau de Monplaisir Boulevard auguste Allonneau angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0241235000 »}, {« type »: « link », « value »: « http://boutique.destination-angers.com »}]

Découverte à bord du petit train, du quartier Monplaisir créé en 1963 qui connaît une forte restructuration depuis plusieurs années.

©OT Destination Angers – Petit train