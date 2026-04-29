Petite Fête de la moule Maison de Carro Martigues

Martigues

Petite Fête de la moule

Samedi 27 juin 2026 de 18h à 23h.

Dimanche 28 juin 2026 de 12h à 16h.

Complet. Maison de Carro Carro Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 12:00:00

fin : 2026-06-28 16:00:00

Date(s) :

2026-06-27 2026-06-28

La plus célèbre des fêtes du village revient en juin, plus intime et conviviale ! Brasucade et animations. Ambiances musicales sous les pins de la Maison de Carro…le plus beau weekend de juin !Familles

En 2026, la Fête de la moule se réinvente !

Rendez-vous en soirée à partir de 18h pour l’événement du samedi. Le déjeuner se transforme en dîner musical !

Aux commandes de la musique le groupe Nath Contrôle Funky.



Le dimanche, la brasucada est maintenue pour le déjeuner animé par le groupe de musique Macadam.



Moules au feu de bois, servie avec des frites, une boisson et une glace.

Formule Hot-dog pour les enfants ou ceux qui n’aiment pas les moules.



Une partie de la recette !! La Brasucade est une façon traditionnelle et originale de cuisiner les moules dans un grand poêlon en acier, sous un feu vifs, les moules s’ouvrent lentement et déversent leur jus.

Une fois qu’elles sont toutes ouverte, un mélange merveilleux y est ajouté oignons, herbes de Provence, vin blanc (on vous donnera pas la recette).

Tout ce gentil monde cuit pour donner les meilleures moules de la côte !



Et toujours des produits locaux les moules proviennent de Carteau, le vin rosé de Saint Julien les Martigues, les frites sont faites à partir de pommes de terre françaises découpées au bord de l’étang de Berre.



Les récipients sont recyclables, les barquettes et plateau sont en cartons. .

Maison de Carro Carro Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 52 77 10 56 contact@fetesdecarro.fr

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English :

The village’s most famous festival returns in June, more intimate and convivial! Enjoy a barbecue and entertainment. Musical ambiance under the pine trees at the Maison de Carro…the most beautiful weekend in June!

L’événement Petite Fête de la moule Martigues a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme de Martigues