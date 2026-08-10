Petite géopolitique enfantine : comment les enfants perçoivent-ils le monde et les enjeux globaux ? Cosmopolis Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-03 17:00 –

Gratuit : oui Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles Adulte

Conférence d’Anne-Cécile Ott, docteure en géographie de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et chercheure postdoctorante au CNRS Les enfants subissent de plein fouet les effets des bouleversements globaux. Ce sont même les principales victimes de la mondialisation, des conflits internationaux ou des transformations environnementales. Paradoxalement, ils sont très peu entendus sur ces enjeux : le monde est tenu à l’écart des enfants. À partir de plusieurs années d’enquête auprès d’enfants, cette communication montrera au contraire qu’ils ont des choses à en dire. Leurs représentations permettent de révéler des inégalités et de repenser des manières plus juste d’habiter le monde d’aujourd’hui et de demain. La conférence sera précédée d’un atelier pour les enfants à 14h – sur inscription. Rencontre proposée dans le cadre de l’édition 2026 de Décryptages consacrée au thème de l’enfance. Programme complet : https://cosmopolis.nantes.fr/evenements/decryptages-enfances

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr



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