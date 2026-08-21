PETITE HISTOIRE DE LA DEMEURE CHAMONCEL, Maison du patrimoine et des lettres, Saint-Étienne

Informations pratiques

PETITE HISTOIRE DE LA DEMEURE CHAMONCEL 19 et 20 septembre Maison du patrimoine et des lettres Loire

Groupe limité / sur inscription à partir du 3 septembre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

Visite guidée Saint-Étienne Ville d’art et d’histoire

Que se cache-t-il derrière la façade de cette demeure construite entre le Moyen âge et la Renaissance, classée Monument historique ? François 1er est-il venu y passer la nuit ? Quelles créatures mystérieuses peuplent ses murs ? Découvrez-le au cours de cette visite, qui vous conduira jusqu’au 1er étage et sa célèbre cheminée.

Poursuivez la visite par une exploration libre des espaces d’expositions à l’aide de tablettes numériques qui vous seront remises à l’accueil.

Durée : 3/4 d’h

Incriptions à partir du 3 septembre

Maison du patrimoine et des lettres 5 place Boivin 42000 Saint-Étienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 48 76 27 [{« type »: « link », « value »: « https://mpl-billetterie.saint-etienne.fr/fr-FR/produits?famille=2319448414020400082 »}]

Que se cache-t-il derrière la façade de cette demeure construite entre le Moyen âge et la Renaissance, classée Monument historique ? François 1er est-il venu y passer la nuit ? Quelles créatures ses …

© Pierre Grasset/ Ville de Saint-Etienne