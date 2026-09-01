Petite soirée Flash Tattoo à La Bascule Laissac-Sévérac l’Église
vendredi 11 septembre 2026 · Laissac-Sévérac l'Église
Informations pratiques
Laissac-Sévérac l’Église
Petite soirée Flash Tattoo à La Bascule
Laissac-Sévérac l’Église Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-11
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Le restaurant La Bascule vous propose vendredi 11 septembre 2026, une soirée Flash Tattoo avec Emily Sipero de 18h30 à 23h. Restauration sur place planche apéro.
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Laissac-Sévérac l’Église 12310 Aveyron Occitanie
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English :
On Friday, September 11, 2026, La Bascule restaurant is hosting a Flash Tattoo night with Emily Sipero from 6:30 p.m. to 11:00 p.m. Food available on site: appetizer platter.
L’événement Petite soirée Flash Tattoo à La Bascule Laissac-Sévérac l’Église a été mis à jour le 2026-08-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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