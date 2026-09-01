Informations pratiques

Laissac-Sévérac l’Église

Petite soirée Flash Tattoo à La Bascule

Laissac-Sévérac l’Église Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-11

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Le restaurant La Bascule vous propose vendredi 11 septembre 2026, une soirée Flash Tattoo avec Emily Sipero de 18h30 à 23h. Restauration sur place planche apéro.

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Laissac-Sévérac l’Église 12310 Aveyron Occitanie

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English :

On Friday, September 11, 2026, La Bascule restaurant is hosting a Flash Tattoo night with Emily Sipero from 6:30 p.m. to 11:00 p.m. Food available on site: appetizer platter.

L’événement Petite soirée Flash Tattoo à La Bascule Laissac-Sévérac l’Église a été mis à jour le 2026-08-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)