Concours des Boeufs de Noël de Laissac Laissac-Sévérac l’Église
Concours des Boeufs de Noël de Laissac Laissac-Sévérac l’Église samedi 5 décembre 2026.
Concours des Bœufs de Noël de Laissac
Laissac-Sévérac l’Église Aveyron
Début : 2026-12-05
fin : 2026-12-05
2026-12-05
16ème concours des bœufs de Noël de Laissac.
CONCOURS:
14h: vente aux enchères des meilleurs animaux
14h30: vente générale
17h30 remise des prix
Repas Boeuf dans les restaurants du village.
Espace convivial animé par l’Office de Tourisme .
Laissac-Sévérac l’Église 12310 Aveyron Occitanie +33 5 65 70 71 30 laissac@causses-aubrac-tourisme.com
English :
16th Laissac Christmas cattle competition.
