Concours des Boeufs de Noël de Laissac Laissac-Sévérac l’Église

Concours des Bœufs de Noël de Laissac

Laissac-Sévérac l’Église Aveyron

Début : 2026-12-05

fin : 2026-12-05

2026-12-05

16ème concours des bœufs de Noël de Laissac.

CONCOURS:

14h: vente aux enchères des meilleurs animaux

14h30: vente générale

17h30 remise des prix

Repas Boeuf dans les restaurants du village.

Espace convivial animé par l’Office de Tourisme .

Laissac-Sévérac l’Église 12310 Aveyron Occitanie +33 5 65 70 71 30 laissac@causses-aubrac-tourisme.com

English :

16th Laissac Christmas egg competition.

