Concours des Boeufs de Noël de Laissac Laissac-Sévérac l’Église

Laissac-Sévérac l'Église Aveyron

2026-12-05
2026-12-05

2026-12-05

16ème concours des bœufs de Noël de Laissac.
CONCOURS:
14h: vente aux enchères des meilleurs animaux
14h30: vente générale
17h30 remise des prix

Repas Boeuf dans les restaurants du village.
Espace convivial animé par l’Office de Tourisme   .

Laissac-Sévérac l’Église 12310 Aveyron Occitanie +33 5 65 70 71 30  laissac@causses-aubrac-tourisme.com

English:

16th Laissac Christmas cattle competition.

