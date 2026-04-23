Laissac-Sévérac l’Église

Soirée Burger Vélo Club de Laissac

Laissac-Sévérac l’Église Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-21

Soirée Burger du Vélo Club à partir de 19h30 au Centre Administratif de Laissac. Sur réservation.

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Laissac-Sévérac l’Église 12310 Aveyron Occitanie +33 6 80 41 36 79

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English :

Vélo Club Burger evening from 7.30pm at the Centre Administratif de Laissac. Reservations required.

L’événement Soirée Burger Vélo Club de Laissac Laissac-Sévérac l’Église a été mis à jour le 2026-04-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)