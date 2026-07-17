Petites bêtes, grands pouvoirs, Le Parc des Oblates, Nantes

Informations pratiques

Petites bêtes, grands pouvoirs Mercredi 29 juillet, 14h30 Le Parc des Oblates Loire-Atlantique

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-29T14:30:00+02:00 – 2026-07-29T16:30:00+02:00

Fin : 2026-07-29T14:30:00+02:00 – 2026-07-29T16:30:00+02:00

Le temps d’un après-midi, découvrez les petits animaux qui s’activent sous nos pieds. Jouez, observez et apprenez à reconnaître quelques espèces communes, parfois discrètes mais essentielles. Le sol est plein de vie et pour observer ses habitants, il faudra ouvrir grand vos yeux. Un moment ludique pour petits et grands !

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Le Parc des Oblates Rue de la Brianderie, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 64 10 58 24 »}, {« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/biodiversete-2026 »}] [{« link »: « https://metropole.nantes.fr/que-faire-a-nantes/agenda/parc-des-oblates-1850775 »}, {« link »: « https://medias-metropole.nantes.fr/s3fs-public/documents/2026-06/Biodivers%20ete%202026%20web.pdf »}, {« link »: « https://metropole.nantes.fr/que-faire-a-nantes/agenda?search=%22biodivers%C3%A9t%C3%A92026%22 »}]

Animation dans le cadre de la programmation estivale Biodivers’été 2026.