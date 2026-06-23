Petites bêtes, grands pouvoirs ! Parc de la Crapaudine Nantes
Petites bêtes, grands pouvoirs ! Parc de la Crapaudine Nantes mercredi 24 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-24 14:30 – 16:30
Gratuit : oui Gratuit | Sur inscription au 06 64 10 58 24 ou en ligne Tout public – Age minimum : 6 et Age maximum : 99
Le temps d’un après-midi, découvrez les petits animaux qui s’activent sous nos pieds. Jouez, observez et apprenez à reconnaître quelques espèces communes, parfois discrètes mais essentielles. Le sol est plein de vie et pour observer ses habitants, il faudra ouvrir grand vos yeux. Un moment ludique pour petits et grands ! En savoir plus ???? Découvrez les autres animations proposées au Parc de la Crapaudine???? Téléchargez le programme complet de Biodivers’été 2026???? Consultez le programme complet de Biodivers’été 2026
Parc de la Crapaudine Nantes Sud Nantes 44200
02 40 41 90 00 https://nature.metropole.nantes.fr 06 64 10 58 24 https://my.weezevent.com/biodiversete-2026
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