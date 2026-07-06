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Petites histoires électriques Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris

samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque Mohammed Arkoun · Paris

Petites histoires électriques Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque Mohammed Arkoun
Adresse
74 rue Mouffetard
Ville
75005 Paris
Département
Paris

« Il
y a 2 500 ans, les Grecs anciens découvrirent l’électrisation en frottant de
l’ambre.

Le temps passa.

Le XVIIe siècle, avec ses machines
électrostatiques à frottement, fut celui de la préhistoire de l’électricité,
qui devint à la mode au siècle suivant. Encouragées par Jean Antoine Nollet,
abbé et physicien, de blondes marquises se firent électriser. Puis, après les
grenouilles de Galvani vint le courant continu de la pile de Volta. La science
électrique progressa alors avec Œrsted, Ampère, Faraday et bien d’autres. Mais
qu’était donc le « fluide électrique » ? Mystère ! Le mystère
des rayons cathodiques de Crookes conduisit au mystère des rayons X de Röntgen,
à la mystérieuse radioactivité de Becquerel et enfin à la découverte de
l’électron par Thomson.

Alors tout – ou presque – s’expliqua. »

Conférence de Pierre Cisel, agrégé de sciences physiques

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A partir de 10 ans

Salle du 2e

Sur réservation, à partir du 3 septembre

De l’ambre des Grecs anciens à la découverte de l’électron par Thomson, lumière sur un long mystère
Le samedi 03 octobre 2026
de 15h00 à 16h00
gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-03T18:00:00+02:00
fin : 2026-10-03T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-03T15:00:00+02:00_2026-10-03T16:00:00+02:00

Bibliothèque Mohammed Arkoun 74 rue Mouffetard  75005 Paris
+33143379654 bibliotheque.mohammed-arkoun@paris.fr https://facebook.com/BibArkoun https://facebook.com/BibArkoun


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