Petites histoires électriques Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque Mohammed Arkoun · Paris
Informations pratiques
« Il
y a 2 500 ans, les Grecs anciens découvrirent l’électrisation en frottant de
l’ambre.
Le temps passa.
Le XVIIe siècle, avec ses machines
électrostatiques à frottement, fut celui de la préhistoire de l’électricité,
qui devint à la mode au siècle suivant. Encouragées par Jean Antoine Nollet,
abbé et physicien, de blondes marquises se firent électriser. Puis, après les
grenouilles de Galvani vint le courant continu de la pile de Volta. La science
électrique progressa alors avec Œrsted, Ampère, Faraday et bien d’autres. Mais
qu’était donc le « fluide électrique » ? Mystère ! Le mystère
des rayons cathodiques de Crookes conduisit au mystère des rayons X de Röntgen,
à la mystérieuse radioactivité de Becquerel et enfin à la découverte de
l’électron par Thomson.
Alors tout – ou presque – s’expliqua. »
Conférence de Pierre Cisel, agrégé de sciences physiques
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A partir de 10 ans
Salle du 2e
Sur réservation, à partir du 3 septembre
De l’ambre des Grecs anciens à la découverte de l’électron par Thomson, lumière sur un long mystère
Le samedi 03 octobre 2026
de 15h00 à 16h00
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-03T18:00:00+02:00
fin : 2026-10-03T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-03T15:00:00+02:00_2026-10-03T16:00:00+02:00
Bibliothèque Mohammed Arkoun 74 rue Mouffetard 75005 Paris
+33143379654 bibliotheque.mohammed-arkoun@paris.fr https://facebook.com/BibArkoun https://facebook.com/BibArkoun
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