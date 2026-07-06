Petites histoires électriques Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris

Informations pratiques

« Il

y a 2 500 ans, les Grecs anciens découvrirent l’électrisation en frottant de

l’ambre.

Le temps passa.

Le XVIIe siècle, avec ses machines

électrostatiques à frottement, fut celui de la préhistoire de l’électricité,

qui devint à la mode au siècle suivant. Encouragées par Jean Antoine Nollet,

abbé et physicien, de blondes marquises se firent électriser. Puis, après les

grenouilles de Galvani vint le courant continu de la pile de Volta. La science

électrique progressa alors avec Œrsted, Ampère, Faraday et bien d’autres. Mais

qu’était donc le « fluide électrique » ? Mystère ! Le mystère

des rayons cathodiques de Crookes conduisit au mystère des rayons X de Röntgen,

à la mystérieuse radioactivité de Becquerel et enfin à la découverte de

l’électron par Thomson.

Alors tout – ou presque – s’expliqua. »

Conférence de Pierre Cisel, agrégé de sciences physiques

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A partir de 10 ans

Salle du 2e

Sur réservation, à partir du 3 septembre

De l’ambre des Grecs anciens à la découverte de l’électron par Thomson, lumière sur un long mystère

Le samedi 03 octobre 2026

de 15h00 à 16h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-03T18:00:00+02:00

fin : 2026-10-03T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-03T15:00:00+02:00_2026-10-03T16:00:00+02:00

Bibliothèque Mohammed Arkoun 74 rue Mouffetard 75005 Paris

+33143379654 bibliotheque.mohammed-arkoun@paris.fr https://facebook.com/BibArkoun https://facebook.com/BibArkoun



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