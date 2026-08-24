Petites histoires pour les 0 à 5 ans au Musée d’Art Contemporain Place Saint Martin Montélimar

Informations pratiques

Montélimar

Petites histoires pour les 0 à 5 ans au Musée d’Art Contemporain

Place Saint Martin Musée d’art contemporain Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 10:00:00

fin : 2026-10-23 10:30:00

Date(s) :

2026-10-23

Lectures de petites histoires et de contes japonais pour les 0-5 ans. Les récits sont accompagnés d’intermèdes musicaux.

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Place Saint Martin Musée d’art contemporain Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 25 45

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English :

Readings of short stories and Japanese folktales for children ages 0–5. The stories are accompanied by musical interludes.

L’événement Petites histoires pour les 0 à 5 ans au Musée d’Art Contemporain Montélimar a été mis à jour le 2026-08-24 par Montélimar Tourisme Agglomération