Petites histoires pour les 0 à 5 ans au Musée d’Art Contemporain Place Saint Martin Montélimar
vendredi 23 octobre 2026 · Place Saint Martin · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
Petites histoires pour les 0 à 5 ans au Musée d’Art Contemporain
Place Saint Martin Musée d’art contemporain Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 10:00:00
fin : 2026-10-23 10:30:00
Date(s) :
2026-10-23
Lectures de petites histoires et de contes japonais pour les 0-5 ans. Les récits sont accompagnés d’intermèdes musicaux.
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Place Saint Martin Musée d’art contemporain Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 25 45
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English :
Readings of short stories and Japanese folktales for children ages 0–5. The stories are accompanied by musical interludes.
L’événement Petites histoires pour les 0 à 5 ans au Musée d’Art Contemporain Montélimar a été mis à jour le 2026-08-24 par Montélimar Tourisme Agglomération
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