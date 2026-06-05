Petites virées en roulotte Place Raoul Dautry Auray

Auray

Petites virées en roulotte

Place Raoul Dautry Loko Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-06-09

Expo itinérante

LOKO comme Locomotive vraisemblablement ou peut-être bien qu’il s’y passe plein de choses folles comme l’accueil d’un convoi de roulottes !

Alors, pour celles et ceux qui suivent leur itinérance un grand MERCI à Odile et Xavier qui les ont hébergées précédemment à Ailleurs café ou pour celles et ceux qui n’ont pas encore eu le plaisir de les découvrir, mes roulottes arrivent en Gare d’Auray le 9 juin et sont accueillies jusqu’au 9 juillet à LOKO, un lieu très sympa et voir passer les trains, perso, moi, j’adore !

Petit récap’ de leur itinérance

Casita, Dolcevita, Liberty et leurs compagnes de route on cheminé pendant cinq années itinérance débutée en 2014 et interrompue en 2019 avec pour première escale, le Café-Librairie Le Bateau Livre à Pénestin où elles ont campé un mois. Puis curieuses d’horizons nouveaux, elles ont ensuite été reçues dans différents lieux à la Médiathèque Marguerite Lohézic à Surzur, à l’Espace Culturel Le Pass’temps à Malestroit, au Restaurant La Puerta Del Sol à Pornichet, à la Mairie de Pluvigner, à la Bouquinerie Kervoyelles à Kervoyal, au Camping Domaine du Roc au Roc Saint André, au Coffee Shop Le Café aux lettres à Baden et tout dernièrement au Café-Librairie Ailleurs Café à Auray.

Certains lieux ont depuis, fermé mais merci mille fois à tous ces hôtes de leur aimable hospitalité.

Cette expo nomade est une invitation au voyage, aux rencontres et symbolise une certaine liberté et douceur de vivre.

Les créations…

Des bicoques sur roue, comme je les nomme parfois. Faites de matériaux de récupération, je suis sans retenue dans les couleurs. Je me permets une décoration très chargée et souvent très kitch. Cette audace de décoration m’enchante. Mes roulottes révèlent une ambiance intimiste et un côté bohème que j’idéalise. Elles prennent l’allure de maisons de poupée et sont toutes, singulières. Je me suis beaucoup amusée à les créer dixit la plasticienne

Isabelle Raveleau. .

Place Raoul Dautry Loko Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 6 87 09 70 58

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English :

L’événement Petites virées en roulotte Auray a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon