Se souvenir des loups Place du Golhérez Auray

Auray

Se souvenir des loups

Place du Golhérez Centre culturel Athéna Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 16:20:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Dans le cadre de Pièces de Paysage 50 animations, 5 pièces (Auray, Rennes, Hédé-Bazouges, Lamballe-Armor, Crozon), 2 mois

Les paysages de Bretagne en paroles et en actes !

Se souvenir des loups, des castors et des grands hérons qui vivaient là et que nous avons oubliés. Se figurer les collines, les rivières et les forêts aujourd’hui disparues. Faire ressurgir les histoires des hommes et des femmes qui ont vécu ici. Combattre l’amnésie et fabriquer les archives du monde tel qu’il est aujourd’hui. Considérer que tout est toujours là, quelque part. Que tout cela existe encore sous une forme invisible qui peut réapparaître en faisant appel à un peu de magie. Se souvenir des loups pour conjurer l’oubli et célébrer le présent.

Par le collectif l a c a v a l e, les 1ères option théâtre du lycée B. Franklin

Réservation en ligne

Dès 12 ans .

Place du Golhérez Centre culturel Athéna Auray 56400 Morbihan Bretagne

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English : Se souvenir des loups

L’événement Se souvenir des loups Auray a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon