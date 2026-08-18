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AGENDA · Nyons

Petits crimes conjugaux L’Electron Libre Nyons

samedi 14 novembre 2026 · L'Electron Libre · Nyons

Informations pratiques

Début
samedi 14 novembre 2026
Fin
samedi 14 novembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
L'Electron Libre
Adresse
70 Allée E. Farnier
Ville
26110 Nyons
Département
Drôme
Tarif
10 10 10

Nyons

Petits crimes conjugaux

L’Electron Libre 70 Allée E. Farnier Nyons Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 20:30:00
fin : 2026-11-14

Date(s) :
2026-11-14

Entre badinage, cruautés réciproques et coups de théâtre, un huis-clos prestement mené interroge d’abord la vie de couple….
De Eric-Emmanuel Schmitt. Par la Cie de l’Épopée Belle.
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L’Electron Libre 70 Allée E. Farnier Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   electron.nyons@gmail.com

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English :

Amid banter, mutual cruelty, and dramatic twists, this briskly paced, closed-door drama first explores life as a couple….
By Eric-Emmanuel Schmitt. Presented by the Cie de l’Épopée Belle.

L’événement Petits crimes conjugaux Nyons a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

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