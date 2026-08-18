Petits crimes conjugaux L’Electron Libre Nyons
samedi 14 novembre 2026 · L'Electron Libre · Nyons
Informations pratiques
Nyons
Petits crimes conjugaux
L’Electron Libre 70 Allée E. Farnier Nyons Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 20:30:00
fin : 2026-11-14
Date(s) :
2026-11-14
Entre badinage, cruautés réciproques et coups de théâtre, un huis-clos prestement mené interroge d’abord la vie de couple….
De Eric-Emmanuel Schmitt. Par la Cie de l’Épopée Belle.
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L’Electron Libre 70 Allée E. Farnier Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes electron.nyons@gmail.com
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English :
Amid banter, mutual cruelty, and dramatic twists, this briskly paced, closed-door drama first explores life as a couple….
By Eric-Emmanuel Schmitt. Presented by the Cie de l’Épopée Belle.
L’événement Petits crimes conjugaux Nyons a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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