Petits et grands cuistots, Le Temps des Cerises, Issy-les-Moulineaux

Informations pratiques

Petits et grands cuistots Dimanche 18 octobre, 14h30, 16h30 Le Temps des Cerises Hauts-de-Seine

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-18T14:30:00+02:00 – 2026-10-18T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-18T16:30:00+02:00 – 2026-10-18T18:00:00+02:00

Petits et grands cuistots

Des recettes de cuisine mises en relation avec des oeuvres d’art ! Mettez-vous dans la peau d’un artiste culinaire et amusez-vous en famille autour de la marmite.

Un médiateur vous présentera des œuvres issues du Musée Numérique (Micro-Folie). Vous passerez ensuite aux fourneaux, en cuisinant en famille une recette en relation avec les œuvres découvertes.

À partir de 6 ans (enfant accompagné), sur réservation. Durée : 1h30

Le dimanche 18 octobre, à 14h30 et à 16h

https://youtu.be/yLxzt0ITa5c?si=jP6PFkJav65u9lGU

Le Temps des Cerises 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 84 00 https://www.clavim.asso.fr/le-temps-des-cerises https://www.facebook.com/letempsdescerisesissy;https://twitter.com/tdcissy;https://www.instagram.com/le_temps_des_cerises_issy/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.clavim.asso.fr/reservation-le-temps-des-cerises »}] [{« data »: {« author »: « La Villette », « cache_age »: 86400, « description »: « Le projet Micro-Folie su2019articule autour du2019un Musu00e9e numu00e9rique en collaboration avec 12 u00e9tablissements culturels nationaux fondateurs*. En fonction du lieu choisi pour accueillir la Micro-Folie et du projet conu00e7u pour et avec les habitants, plusieurs modules complu00e9mentaires peuvent complu00e9ter le Musu00e9e numu00e9rique : un FabLab, un espace de ru00e9alitu00e9 virtuelle, une scu00e8ne, une bibliothu00e8que/ludothu00e8que ou encore un espace de convivialitu00e9. Lu2019objectif est de cru00e9er un espace multiple du2019activitu00e9s accessible et chaleureux.nnInstagram : https://www.instagram.com/microfolie/nTwitter : https://twitter.com/MicroFolienSite : https://lavillette.com/page/micro-folie_a405/1nn#LaVillette #MicroFolie #Musu00e9enumu00e9rique #Ru00e9alitu00e9Virtuelle #FabLab », « type »: « video », « title »: « Qu’est-ce qu’une Micro-Folie ? », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/yLxzt0ITa5c/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=yLxzt0ITa5c », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCwXItyJgqdTOjpIawZEzTrA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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En rejoignant le réseau des Micro-Folies coordonné par La Villette sous l’impulsion du Ministère de la Culture, le Temps des Cerises accueille depuis septembre 2019 le Musée numérique réunissant aujourd’hui plus de 6 000 œuvres d’institutions et musées nationaux ainsi qu’un Minilab.

Horaires d’ouverture (sauf jours fériés)

Du mardi au vendredi de 14h à 19h

Samedi de 10h à 19h et dimanche de 14h à 19h

Fermeture de la Médiathèque le jeudi. Bus 323 arrêt rue du Fort ; TUVIM arrêt Général Guichard ; Bus 169 arrêt Émile Duployé ; Transilien N arrêt gare de Clamart.

Des recettes de cuisine mises en relation avec des oeuvres d’art ! Mettez-vous dans la peau d’un artiste culinaire et amusez-vous en famille autour de la marmite. MuseeNumerique MICROFOLIE

Souchets en pyramides – ©Xavier MP