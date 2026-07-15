Informations pratiques

Creil

Petits faïenciers en herbe

Place François Mitterrand Creil Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 14:00:00

fin : 2026-07-18 15:30:00

Date(s) :

2026-07-18 2026-08-22

Le temps d’un atelier, deviens faïencier ! Commence par une visite de la maison de la faïence et de sa nouvelle salle ludique pour découvrir comment la manufacture de Creil fabriquait ses célèbres pièces. Ensuite, direction la maison Gallé-Juillet pour explorer la salle à manger et voir comment ces services ornaient les tables des grandes demeures.

Puis place à la création imagine et réalise ton propre service de table en papier, de la forme au décor, en passant par le choix d’un nom !

Le temps d’un atelier, deviens faïencier ! Commence par une visite de la maison de la faïence et de sa nouvelle salle ludique pour découvrir comment la manufacture de Creil fabriquait ses célèbres pièces. Ensuite, direction la maison Gallé-Juillet pour explorer la salle à manger et voir comment ces services ornaient les tables des grandes demeures.

Puis place à la création imagine et réalise ton propre service de table en papier, de la forme au décor, en passant par le choix d’un nom ! .

Place François Mitterrand Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 29 51 50 musee@mairie-creil.fr

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English :

Become a fa%EFencier for the duration of this workshop! Start with a tour of the Maison de la fa%EFence and its new interactive room to discover how the Creil factory produced its famous pieces. Next, head to the Maison Gallé-Juillet to explore the dining room and see how these tableware sets adorned the tables of grand estates.

Then it’s time to get creative: design and create your own paper tableware set—from the shape and decoration to choosing a name!

L’événement Petits faïenciers en herbe Creil a été mis à jour le 2026-07-08 par Oise Tourisme