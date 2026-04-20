Petits formats Galerie Caviart Le Mans
Petits formats Galerie Caviart Le Mans vendredi 24 avril 2026.
Le Mans
Petits formats
Galerie Caviart 6 rue de Paris Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-24
Exposition collective
Vernissage de l’exposition Petits Formats à la galerie CavIart le vendredi 24 avril à partir de 17h30.
Artistes exposés Pacale Etchecopar, Franck Maunoury, Nicole Anquetil, Geraud Rouxel, Marion Flandrin, Stephane Cantin, Annette Thaure. .
Galerie Caviart 6 rue de Paris Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire maignan.math@gmail.com
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English :
Group exhibition
L’événement Petits formats Le Mans a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Le Mans
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