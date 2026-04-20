Petits formats Galerie Caviart Le Mans

Le Mans

Petits formats

Galerie Caviart 6 rue de Paris Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-24

Exposition collective

Vernissage de l’exposition Petits Formats à la galerie CavIart le vendredi 24 avril à partir de 17h30.

Artistes exposés Pacale Etchecopar, Franck Maunoury, Nicole Anquetil, Geraud Rouxel, Marion Flandrin, Stephane Cantin, Annette Thaure. .

Galerie Caviart 6 rue de Paris Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire maignan.math@gmail.com

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English :

Group exhibition

L’événement Petits formats Le Mans a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Le Mans