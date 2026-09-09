Petits jardins zen, Bibliothèque de La Grognarde, Marseille
mercredi 28 octobre 2026 · Bibliothèque de La Grognarde · Marseille
Informations pratiques
Petits jardins zen Mercredi 28 octobre, 14h30 Bibliothèque de La Grognarde Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-28T14:30:00+01:00 – 2026-10-28T15:30:00+01:00
Fin : 2026-10-28T14:30:00+01:00 – 2026-10-28T15:30:00+01:00
Créez votre propre jardin zen dans des contenants originaux !
Tout-public à partir de 6 ans – sur inscription à partir du 15 septembre
Bibliothèque de La Grognarde 2 square Berthier 13011 Marseille Marseille 13011 11e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 13 94 82 60 »}]
Événement des bibliothèques de Marseille
Nathalie Jordan
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