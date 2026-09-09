Petits jardins zen, Bibliothèque de La Grognarde, Marseille

Informations pratiques

Petits jardins zen Mercredi 28 octobre, 14h30 Bibliothèque de La Grognarde Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-28T14:30:00+01:00 – 2026-10-28T15:30:00+01:00

Fin : 2026-10-28T14:30:00+01:00 – 2026-10-28T15:30:00+01:00

Créez votre propre jardin zen dans des contenants originaux !

Tout-public à partir de 6 ans – sur inscription à partir du 15 septembre

Bibliothèque de La Grognarde 2 square Berthier 13011 Marseille Marseille 13011 11e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 13 94 82 60 »}]

Événement des bibliothèques de Marseille

Nathalie Jordan