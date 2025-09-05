Petits mots entre nous Bibliothèque Condorcet Montivilliers

Petits mots entre nous Bibliothèque Condorcet Montivilliers samedi 30 mai 2026.

Petits mots entre nous

Bibliothèque Condorcet 50 Rue Léon Gambetta Montivilliers Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 11:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Venez écouter des histoires, présentées par l’équipe de la section jeunesse !

Pour les enfants de 1 à 3 ans

Séance à 10h et à 11h

Sur inscription un mois avant, au 02.35.30.96.10 .

Bibliothèque Condorcet 50 Rue Léon Gambetta Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 30 96 10

English : Petits mots entre nous

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Petits mots entre nous Montivilliers a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie