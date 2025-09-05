Petits mots entre nous Bibliothèque Condorcet Montivilliers
Bibliothèque Condorcet 50 Rue Léon Gambetta Montivilliers Seine-Maritime
Venez écouter des histoires, présentées par l’équipe de la section jeunesse !
Pour les enfants de 1 à 3 ans
Séance à 10h et à 11h
Sur inscription un mois avant, au 02.35.30.96.10 .
