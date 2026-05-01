Troc aux plantes Centre Social Jean Moulin Montivilliers

Montivilliers

Troc aux plantes

Centre Social Jean Moulin 23 Rue Pablo Picasso Montivilliers Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-23 17:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Vous voulez mettre du nouveau sur votre balcon, dans votre jardin ?

Vous voulez trouver des trésors de plantes ou vous lancer dans le jardinage ? C’est une journée pour vous !

Des centaines de plantes vous attendent au Troc aux plantes du Centre Social Jean Moulin !

Comment participer ?

Le principe est très simple venez avec des plantes et repartez avec d’autres plantes. Chaque visiteur est invité à ramener les plantes qu’il souhaite proposer. On lui remet un carton avec le nombre de végétaux qu’il a amené. Il fait ensuite son choix dans les nombreuses plantes déjà laissées par les autres participants, et il repart avec celles qui feront son bonheur !

Dans une ambiance très conviviale, cet événement est devenu le moment des amateurs de nature. Que vous veniez avec une plante ou 30, vous trouverez de quoi embellir vos espaces verts.

Les organisateurs préparent du stock de plantes dès l’ouverture et surtout, ils sortiront tout au long de la journée quelques trésors à échanger !

Entrée libre. .

Centre Social Jean Moulin 23 Rue Pablo Picasso Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 60 08 centresocial@ville-montivilliers.fr

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English : Troc aux plantes

L’événement Troc aux plantes Montivilliers a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie