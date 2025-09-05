Renc’art conférence Nature en peinture et cloître de l’Abbaye Montivilliers

Renc'art conférence Nature en peinture et cloître de l'Abbaye Montivilliers mercredi 20 mai 2026.

Renc’art conférence Nature en peinture et cloître de l’Abbaye

Abbaye de Montivilliers Montivilliers Seine-Maritime

Début : 2026-05-20 14:00:00

2026-05-20

Célébrons la nature dans la Micro-Folie, en rendant hommage aux peintres qui l’ont célébrée.

Des peintres impressionnistes qui ont posé leurs chevalets hors des ateliers, aux artistes plus contemporains, observons les paysages de Normandie et d’ailleurs ! A l’issue de la conférence, sortons de l’univers des tableaux, pour partir à la découverte du jardin du cloître de l’Abbaye de Montivilliers.

Durée 40 min À partir de 10 ans

Sur réservation au 02.35.30.96.66 .

Abbaye de Montivilliers Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 30 96 66

