Petits pas voyageurs Espace Georges Brassens Feytiat Rue Frédéric Legrand Feytiat

Informations pratiques

Feytiat

Petits pas voyageurs Espace Georges Brassens Feytiat

Rue Frédéric Legrand Espace Georges Brassens Feytiat Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-25 10:30:00

fin : 2027-02-25 11:00:00

Date(s) :

2027-02-25

Cie Mini Pas de Laura Caronni et Ceïba.

Laura et Ceïba chantent cette aventure en 6 langues et s’accompagnent de leurs instruments en proximité avec les enfants. Pas de micros, pas de machines, juste la vibration des voix, du violoncelle et des percussions. Des compositions pleines de poésie qui invitent au voyage les tout petits, éveillent leurs sens, leur curiosité et laisse rêveurs les plus grands ! En regardant par la fenêtre j’ai vu dans mon jardin un très

joli caillou qui brillait au soleil. Je suis sortie pour le ramasser et de l’autre coté de la barrière j’en ai vu un autre, et puis un autre, encore un autre, un encore plus joli ! Alors j’ai commencé à marcher… à petits pas voyageurs.

A partir de 3 mois.

Réservation obligatoire car jauge limitée nous contacter. .

Rue Frédéric Legrand Espace Georges Brassens Feytiat 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 48 43 18 culture@ville-feytiat.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Petits pas voyageurs Espace Georges Brassens Feytiat

L’événement Petits pas voyageurs Espace Georges Brassens Feytiat Feytiat a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Limoges Métropole