Petits pas voyageurs Espace Georges Brassens Feytiat Rue Frédéric Legrand Feytiat
jeudi 25 février 2027 · Rue Frédéric Legrand · Feytiat
Informations pratiques
Feytiat
Petits pas voyageurs Espace Georges Brassens Feytiat
Rue Frédéric Legrand Espace Georges Brassens Feytiat Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-25 10:30:00
fin : 2027-02-25 11:00:00
Date(s) :
2027-02-25
Cie Mini Pas de Laura Caronni et Ceïba.
Laura et Ceïba chantent cette aventure en 6 langues et s’accompagnent de leurs instruments en proximité avec les enfants. Pas de micros, pas de machines, juste la vibration des voix, du violoncelle et des percussions. Des compositions pleines de poésie qui invitent au voyage les tout petits, éveillent leurs sens, leur curiosité et laisse rêveurs les plus grands ! En regardant par la fenêtre j’ai vu dans mon jardin un très
joli caillou qui brillait au soleil. Je suis sortie pour le ramasser et de l’autre coté de la barrière j’en ai vu un autre, et puis un autre, encore un autre, un encore plus joli ! Alors j’ai commencé à marcher… à petits pas voyageurs.
A partir de 3 mois.
Réservation obligatoire car jauge limitée nous contacter. .
Rue Frédéric Legrand Espace Georges Brassens Feytiat 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 48 43 18 culture@ville-feytiat.fr
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English : Petits pas voyageurs Espace Georges Brassens Feytiat
L’événement Petits pas voyageurs Espace Georges Brassens Feytiat Feytiat a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Limoges Métropole
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