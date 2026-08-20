UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Châtellerault

Petits Patapons bébés lecteurs Châtellerault

samedi 14 novembre 2026 · Châtellerault

Petits Patapons bébés lecteurs Châtellerault

Informations pratiques

Début
samedi 14 novembre 2026
Fin
samedi 14 novembre 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
Place Dupleix
Ville
86100 Châtellerault
Département
Vienne
Tarif

Châtellerault

Petits Patapons bébés lecteurs

Place Dupleix Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 11:00:00
fin : 2026-11-14 12:00:00

Date(s) :
2026-11-14

  .

Place Dupleix Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 11 28  mediatheque.chatellerault-centre@grand-chatellerault.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Petits Patapons bébés lecteurs

L’événement Petits Patapons bébés lecteurs Châtellerault a été mis à jour le 2026-08-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

À voir aussi à Châtellerault (Vienne)