Informations pratiques

Lattes

PEU IMPORTE

1050, Avenue Léonard de Vinci Lattes Hérault

Tarif : 16 – 16 – 32 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-03

fin : 2026-11-03

Date(s) :

2026-11-03

Mardi 3 novembre à 20H30

Durée 1H20

À partir de 12 ans

Une profusion de paquets cadeaux mystérieux occupe presque toute la scène.

Leur présence intrigue, attise la curiosité, et installe une atmosphère pleine de promesses. Comme autant d’échos de fêtes, de souvenirs en suspens et d’occasions à saisir, ils invitent le spectateur à imaginer ce qui se cache derrière ces apparences.

Mardi 3 novembre à 20H30

Durée 1H20

À partir de 12 ans

Une profusion de paquets cadeaux mystérieux occupe presque toute la scène.

Leur présence intrigue, attise la curiosité, et installe une atmosphère pleine de promesses. Comme autant d’échos de fêtes, de souvenirs en suspens et d’occasions à saisir, ils invitent le spectateur à imaginer ce qui se cache derrière ces apparences.

Simone occupe un poste important qui l’amène à partir fréquemment en mission tandis que son partenaire Erik, dont le métier de traducteur et éditeur lui permet de télétravailler, s’occupe des enfants à la maison en son absence. La finesse du texte de Marius von Mayenburg s’emploie à interroger jusqu’à l’absurde tout ce qui semble pouvoir cimenter un couple l’égalité, l’écoute et le dialogue.

Sur réservation .

1050, Avenue Léonard de Vinci Lattes 34970 Hérault Occitanie

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English : PEU IMPORTE

Tuesday, November 3, at 8:30 p.m.

Running time: 1 hour 20 minutes

Ages 12 and up

A profusion of mysterious gift-wrapped packages fills nearly the entire stage.

Their presence intrigues, piques curiosity, and creates an atmosphere full of promise. Like echoes of the holidays, of unfulfilled memories, and of opportunities %E0 to be seized, they invite the audience %E0 to imagine what lies

L’événement PEU IMPORTE Lattes a été mis à jour le 2026-07-12 par 34 OT MONTPELLIER