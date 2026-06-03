Phil the night Philharmonie de Paris Paris
Phil the night Philharmonie de Paris Paris vendredi 12 juin 2026.
Mené par le chevronné musicien parisien Sylvain Rabbath, le jeune groupe Habibi Sly Sound System, en duo avec Tristan Camus, concocte une électro-disco orientale très épicée, spécialement délectable en live. Figure emblématique de la sphère électronique française, DJ et productrice, Barbara Butch excelle dans l’art du mix débridé : odes fiévreuses à la diversité, ses prestations intenses mettent toutes les pistes de danse en ébullition. Quant à DJ Football, inventeur d’un style baptisé Happy Rave (mêlant euro-dance, trance, new wave et hymnes de stades), il incarne la volonté d’affirmation de soi avec une irrésistible dynamique énergétique et joue chaque set à fond : liesse collective garantie !
Orchestré par Barbara Butch, flamboyante icône de la scène électro française, cet événement unique – mêlant DJ-sets et live hauts en couleur pendant 5 heures – transforme le Studio de la Philharmonie de Paris en effervescent club estival, avec bars et terrasse.
Le jeudi 11 juin 2026
de 22h00 à 03h00
payant Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-12T01:00:00+02:00
fin : 2026-06-12T06:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-11T22:00:00+02:00_2026-06-11T03:00:00+02:00
Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès 75019 Paris
Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (29m)
Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (29m)
Vélib -> Cité de la Musique (83.81m)
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