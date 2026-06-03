Phil the night Philharmonie de Paris Paris

Mené par le chevronné musicien parisien Sylvain Rabbath, le jeune groupe Habibi Sly Sound System, en duo avec Tristan Camus, concocte une électro-disco orientale très épicée, spécialement délectable en live. Figure emblématique de la sphère électronique française, DJ et productrice, Barbara Butch excelle dans l’art du mix débridé : odes fiévreuses à la diversité, ses prestations intenses mettent toutes les pistes de danse en ébullition. Quant à DJ Football, inventeur d’un style baptisé Happy Rave (mêlant euro-dance, trance, new wave et hymnes de stades), il incarne la volonté d’affirmation de soi avec une irrésistible dynamique énergétique et joue chaque set à fond : liesse collective garantie !

Orchestré par Barbara Butch, flamboyante icône de la scène électro française, cet événement unique – mêlant DJ-sets et live hauts en couleur pendant 5 heures – transforme le Studio de la Philharmonie de Paris en effervescent club estival, avec bars et terrasse.

Le jeudi 11 juin 2026

de 22h00 à 03h00

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-12T01:00:00+02:00

fin : 2026-06-12T06:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-11T22:00:00+02:00_2026-06-11T03:00:00+02:00

Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès 75019 Paris

Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Vélib -> Cité de la Musique (83.81m)

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