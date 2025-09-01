Philharmonie des enfants Philharmonie de Paris Paris

Espace de jeu à explorer

Le parcours d’activités est composé de cinq univers thématiques et d’une trentaine d’installations manipulables et intuitives qui invitent les enfants à découvrir librement les superpouvoirs de la musique : les sons et phénomènes sonores, le fonctionnement des instruments, l’expérience des musiciens, le corps comme instrument ou la musique comme langage et moyen d’expression.

Parc à sons

Cet été, un parc à sons sera installé aux abords extérieurs de la Philharmonie des enfants.

Une grande aire de jeu musicale et sportive en accès libre, offrant une expérience collective unique aux visiteurs.

Un avant-goût idéal avant de découvrir la Philharmonie des enfants !

L’expérience proposée par la Philharmonie des enfants offre aux 4 à 10 ans l’opportunité de jouer, d’explorer, d’écouter, de vivre et de sentir la musique dans une position inédite de découverte en autonomie sans médiateur.

Du lundi 01 septembre 2025 au lundi 31 août 2026 :

payant Public enfants. A partir de 4 ans. Jusqu’à 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-01T02:00:00+02:00

fin : 2026-09-01T01:59:59+02:00

Date(s) :

Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès 75019 Paris

Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Vélib -> Cité de la Musique (83.81m)

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