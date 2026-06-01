Philifolies 2026, Place Igor Stravinsky 75004 Paris, Paris

Philifolies 2026 21 et 22 juin Place Igor Stravinsky 75004 Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-22T00:00:00+02:00 – 2026-06-22T01:00:00+02:00

PARIS, ÊS-TU PRÊT ?!

PHILIFOLIES EST DE RETOUR et nous mettons le volume à fond. JUSQU’À PAS D’HEURE ! Nous arrivons plus forts, plus fiers et plus masayas que jamais !

Attendez-vous à une nuit remplie de musique live, de talents philippins locaux et de l’énergie d’une communauté qui sait comment faire la fête. Que vous veniez de la capitale ou d’ailleurs, que vous soyez Philippin de sang ou de cœur, c’est le moment de chanter, de danser et de vous sentir chez vous – en plein cœur de Paris.

Emmenez vos potes, vos drapeaux et votre énergie !

Place Igor Stravinsky 75004 Paris Place Igor Stravinsky 75004 Paris Paris 75004 Paris Île-de-France

PARIS, ÊS-TU PRÊT ?!

Marielle Puchero© Pinoy Jam Paris©