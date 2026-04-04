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PHILIPPE CAVERIVIERE LE CEPAC SILO Marseille

PHILIPPE CAVERIVIERE LE CEPAC SILO Marseille

PHILIPPE CAVERIVIERE LE CEPAC SILO Marseille samedi 10 avril 2027.

Lieu : LE CEPAC SILO

Adresse : 35 Quai du Lazaret

Ville : 13002 Marseille

Département : 13

Début : 2027-04-10

Fin : 2027-04-10

Heure de début : 20:30

PHILIPPE CAVERIVIERE Début : 2027-04-10 à 20:30. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LE CEPAC SILO 35 Quai du Lazaret 13002 Marseille 13

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