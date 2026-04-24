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Philippe Caverivière Axone Montbéliard

Philippe Caverivière Axone Montbéliard jeudi 2 décembre 2027.

Lieu : Axone

Adresse : 6 Rue du Commandant Pierre Rossel

Ville : 25200 Montbéliard

Département : Doubs

Début : jeudi 2 décembre 2027

Fin : jeudi 2 décembre 2027

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 38 38 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Montbéliard

Philippe Caverivière

Axone 6 Rue du Commandant Pierre Rossel Montbéliard Doubs

Tarif : 38 – 38 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-12-02 20:00:00
fin : 2027-12-02

Date(s) :
2027-12-02

Philippe Caverivière en spectacle à Montbéliard en 2027.

Découvrez son nouveau spectacle Tu crois que c’est une bonne idée ? . Avec un humour qui navigue entre le rire et l’émotion, Caverivière démontre qu’on peut rire de tout, même des choses les plus douloureuses. Il propose un spectacle superficiel par profondeur , une façon de transformer l’absence en matière à rire. Ce seul-en-scène vous fera découvrir que l’humour est souvent le meilleur moyen de guérir.   .

Axone 6 Rue du Commandant Pierre Rossel Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Philippe Caverivière

L’événement Philippe Caverivière Montbéliard a été mis à jour le 2026-04-15 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)

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