PHILIPPE CAVERIVIERE ZENITH DE PAU Pau
PHILIPPE CAVERIVIERE ZENITH DE PAU Pau samedi 11 mars 2028.
Pau
PHILIPPE CAVERIVIERE
ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 68 – 68 – 68 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2028-03-11 20:00:00
fin : 2028-03-11 22:00:00
Date(s) :
2028-03-11
Avec un humour qui navigue entre le rire et l’émotion, Caverivière démontre qu’on peutrire de tout, même des choses les plus douloureuses. Il propose un spectacle superficiel par profondeur , une façon de transformer l’absence en matière à rire. Ce seul-en-scène vous fera découvrir que l’humour est souvent le meilleur moyen de guérir. .
ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr
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English : PHILIPPE CAVERIVIERE
L’événement PHILIPPE CAVERIVIERE Pau a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Pau
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