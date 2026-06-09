PHILIPPE CAVERIVIERE ZENITH DE PAU Pau

Pau

PHILIPPE CAVERIVIERE

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 68 – 68 – 68 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2028-03-11 20:00:00

fin : 2028-03-11 22:00:00

Date(s) :

2028-03-11

Avec un humour qui navigue entre le rire et l’émotion, Caverivière démontre qu’on peutrire de tout, même des choses les plus douloureuses. Il propose un spectacle superficiel par profondeur , une façon de transformer l’absence en matière à rire. Ce seul-en-scène vous fera découvrir que l’humour est souvent le meilleur moyen de guérir. .

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : PHILIPPE CAVERIVIERE

L’événement PHILIPPE CAVERIVIERE Pau a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Pau