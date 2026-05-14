Philippe Duchemin Trio avec Christophe et Philippe Le Van Club 27 Marseille 4e Arrondissement

Marseille 4e Arrondissement

Philippe Duchemin Trio avec Christophe et Philippe Le Van

Vendredi 22 mai 2026 à partir de 20h30. Club 27 27 rue d’Anvers Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 20:30:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Avec ses plafonds de 4m de haut, ses poutres apparentes, ses murs rouges et noirs, sa déco chic & baRock, son bar en béton ciré noir, sa superbe scène de 20 m2, le Club 27 (petit clin d’œil au 100 Club de Londres) vous réservera le plus bel accueil…

Philippe Duchemin Trio avec Christophe et Philippe Le Van feront vibrer les murs du Club 27. .

Club 27 27 rue d’Anvers Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 60 32 52 12 hocquetnath@yahoo.fr

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English :

With its 4m high ceilings, exposed beams, red and black walls, chic & baRock decor, black waxed concrete bar and superb 20 m2 stage, Club 27 (a nod to London’s 100 Club ) will give you the warmest of welcomes?

L’événement Philippe Duchemin Trio avec Christophe et Philippe Le Van Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-11 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille