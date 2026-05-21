Philippe Jaroussky Halle aux Grains Toulouse

À l’Ospedale della Pietà, l’une des institutions les plus remarquables de Venise, Vivaldi composait des pièces pour des jeunes filles abandonnées. Ainsi virent le jour le Stabat Mater et le Nisi Dominus, chefs-d’œuvre que Philippe Jaroussky et l’Ensemble Artaserse magnifient par la beauté de leurs couleurs.

PROGRAMME :

« IL MIO VIVALDI »

VIVALDI : Stabat Mater, RV 621

VIVALDI : Nisi Dominus, RV 608

VIVALDI : Airs d’opéras : Mentre dormi, Gelido in ogni vena, Sperai vicino il lido…