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Philippe Jaroussky Halle aux Grains Toulouse

Philippe Jaroussky Halle aux Grains Toulouse

Philippe Jaroussky Halle aux Grains Toulouse samedi 5 décembre 2026.

Lieu : Halle aux Grains

Adresse : 1 place Dupuy

Ville : 31000 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 5 décembre 2026

Fin : samedi 5 décembre 2026

Heure de début : 20:00

Heure de fin : 22:00

Tarif : De 20 à 100€

À l’Ospedale della Pietà, l’une des institutions les plus remarquables de Venise, Vivaldi composait des pièces pour des jeunes filles abandonnées. Ainsi virent le jour le Stabat Mater et le Nisi Dominus, chefs-d’œuvre que Philippe Jaroussky et l’Ensemble Artaserse magnifient par la beauté de leurs couleurs.

PROGRAMME :

« IL MIO VIVALDI »

VIVALDI : Stabat Mater, RV 621
VIVALDI : Nisi Dominus, RV 608
VIVALDI : Airs d’opéras : Mentre dormi, Gelido in ogni vena, Sperai vicino il lido…

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