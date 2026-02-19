Philippe Lellouche en tournée

75 Forest Avenue 75, avenue Forest Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : 34 – 34 – 34 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif unique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01

fin : 2026-10-01

Date(s) :

2026-10-01

PHILIPPE LELLOUCHE EN TOURNÉEUn spectacle drôle et réconfortant de souvenirs heureux où il partage avec autodérision, son enfance, ses émois amoureux et bien sûr ses névroses.Après 15 ans de triomphe au théâtre, Philippe Lellouche vous propose un voyage dans le temps dans son premier seul en scène.Un moment de bonheur assumé dont nous avons tous besoin. Placement libre.Billetterie

.

75 Forest Avenue 75, avenue Forest Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 55 00 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

PHILIPPE LELLOUCHE ON TOURA funny, heartwarming show of happy memories, in which he shares his childhood, his love affairs and, of course, his neuroses with self-mockery.After 15 years of triumph in the theater, Philippe Lellouche takes you on a journey back in time in his first one-man show, a moment of self-assured happiness that we all need. Free admission

L’événement Philippe Lellouche en tournée Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-02-17 par Ardennes Tourisme