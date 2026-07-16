Philippe Macasdar | Écrire Genève, Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre, Genève

mercredi 2 septembre 2026 · Musée Ariana - Musée suisse de la céramique et du verre · Genève

Informations pratiques

Philippe Macasdar | Écrire Genève 2 et 3 septembre Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre

Plein tarif CHF 20.- / Tarif réduit (AVS, AI, chômeur·euse), UNIRESO, lieu partenaire « Circulez, soyez infidèles ! », professions du spectacle CHF 15.- / Tarif jeune (13-20 ans et étudiant·e) CHF 10.- / Tarif 20ans20francs et enfant (3 à 12 ans) CHF 7.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-02T19:00:00+02:00 – 2026-09-02T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-03T19:00:00+02:00 – 2026-09-03T20:00:00+02:00

Figure majeure du paysage théâtral genevois, Philippe Macasdar est sans doute l’un des plus fins passeurs de l’histoire littéraire de Genève. Derrière son apparente discrétion, la Cité de Calvin révèle une effervescence intellectuelle exceptionnelle : un véritable carrefour européen où se croisent exilé·es, écrivain·es, penseur·euses et artistes de tous horizons. Mary Shelley y imagine Frankenstein, Dostoïevsky y séjourne, Borges s’y perd, Albert Cohen y écrit, Robert Musil y observe le monde. Entre guerres, révolutions et élans pacifistes, Genève n’a cessé d’être un refuge, un laboratoire d’idées et un théâtre de rencontres inattendues.

Metteur en scène érudit, lecteur insatiable et directeur emblématique du Théâtre Saint-Gervais durant près de vingt-cinq ans, Philippe Macasdar présente à La Bâtie une création nourrie par toute une vie de curiosité et de passion. Passion pour Genève, pour sa mémoire intellectuelle, ses paradoxes et son rayonnement discret mais immense. Entre récits, archives, digressions savoureuses et textes habités, voici une traversée vivante et sensible de la ville du bout du lac, guidée par l’un de ses plus précieux connaisseurs.

Une version spéciale pour La Bâtie 2026

Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre Avenue de la Paix 10, 1202 Genève Genève +41 22 418 54 50 http://www.ariana-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://www.batie.ch/fr/programme/philippe-macasdar-ecrire-geneve »}]

En matière de littérature, la puissance inspiratrice de Genève ne se crie pas sur les toits. L’érudition radieuse de l’homme de lettres et de théâtre Philippe Macasdar en est d’autant plus précieuse.

DR